В Кремле дали распоряжения в связи с подготовкой послания президента Федеральному Собранию

Президент Владимир Путин 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» обратится с посланием к Федеральному Собранию.

«Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьеву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального Собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале «Манеж» для заслушивания послания президента Федеральному Собранию», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Также администрации президента поручено пригласить на заслушивание послания членов правительства, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя СК, председателя ЦИК и председателя Счетной палаты, членов Государственного совета и глав основных конфессий.

Федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат Федерального Собрания.

Ранее стало известно, что Путин собирается уделить особое внимание в послании Федеральному собранию вопросу повышения уровня доходов граждан.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в конце декабря сообщалось, что «предметная работа над содержанием только начинается».