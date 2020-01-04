В России могут изменить брачный возраст

Министерство юстиции работает над законопроектом, корректирующим брачный возраст и уточняющий основания, по которым несовершеннолетние могут сыграть свадьбу.

Инициатива включена в план законопроектной работы правительства, утвержденный премьером. Соответствующие поправки в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести в правительство страны в декабре, пишет «Российская газета».

В частности, будет изменена статья 13 Семейного кодекса России и статья 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»: «в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак». Других подробностей пока нет.

Теоретически «корректировка» может означать и повышение, и понижение брачного возраста, но опрошенные эксперты усомнились, что брачный возраст планируется повысить. Они также напомнили, что предложения снизить возраст или более детально прописать, когда лица до 18 лет могут создать семью, обсуждаются достаточно серьезно уже несколько лет.

В настоящее время Семейный кодекс указывает, что при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. Более того, у регионов есть право снижать еще больше брачный возраст. Многие регионы этим правом воспользовались, и издали законы, разрешающие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет. На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка.

На федеральном уровне список причин, допускающих ранние браки, не установлен.