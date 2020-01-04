Росгвардия опубликовала уникальные фотографии легендарного полка столетней давности

В субботу Росгвардия опубликовала уникальные 100-летние фотографии о военнослужащих дивизии им. Феликса Дзержинского. Они были обнаружены во время реконструкции одного из зданий отдельной дивизии.

«Бесценные с исторической точки зрения стеклянные фотонегативы обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э.Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации», – говорится в сообщении Росгвардии.

На фотографиях запечатлены служебные будни военнослужащих в первые годы существования этого соединения. Большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения, чью историю теперь продолжает 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск Росгвардии.

Фото опубликованы на сайте Росгвардии.

«Воины именно этого полка в годы Великой Отечественной войны героически проявили себя во время обороны подступов к Москве в октябре 1941 года, ценою немалых потерь на целые сутки сдержав наступление гитлеровцев в районе города Боровска в сегодняшней Калужской области. Они обеспечивали безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. Воинам этого полка доверили бросать поверженные гитлеровские знамена к подножью мавзолея на Красной площади во время Парада Победы 1945 года», – говорится в сообщении на сайте.

Указывается, что исторические фотографии отображают детали жизни и быта 100-летней давности, а также позволяют рассмотреть лица солдат и офицеров. Оцифрованные снимки используют при подготовке литературно-публицистических проектов, работа над которыми уже началась в Росгвардии.