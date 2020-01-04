На Чукотке сноубордист погиб под лавиной

Тело сноубордиста, погибшего под самой крупной за последние 35 лет лавиной, нашли на Чукотке, сообщает региональное ГУ МЧС.

Его нашли в 15 километрах от поселка Эгвекинот. Спортсмен пропал после схода самой крупной за последние 35 лет лавины. Он катался на необорудованном склоне, сообщает РЕН-ТВ.

В первые двое суток после ЧП площадь сошедшей лавины обследовали около 200 человек.