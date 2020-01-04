Декан факультета МГУ раскрыл секреты подготовки к сессии

Глава комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов раскрыл секреты подготовки к сессии, которыми он пользовался в студенческие годы.

«Как готовиться? Порекомендую то, чем сам активно пользовался, когда был студентом. Ну, прежде всего, должна быть свежая голова к экзамену, поэтому обязательно проводить какое-то время на свежем воздухе, там, где есть снег – кататься на лыжах, там, где есть лед – кататься на коньках, там, где нет ни того, ни другого – просто гулять или бегать, кто что привык делать», – рассказал депутат, передает РИА «Новости».

По его словам, бывать на свежем воздухе нужно каждый день минимум по полтора часа.

«Плюс у меня еще был такой свой ритуал: я заканчивал заниматься вечером перед экзаменом часов в семь, принимал расслабляющую ванну и пытался просто привести в порядок нервную систему, абстрагироваться от экзамена. Но зато, поскольку большинство экзаменов, которые я сдавал, это были экзамены по истории, а это большое количество разных дат, таблицу дат я как раз обычно внимательно изучал, когда просыпался в день экзамена с утра. Потому что такие вещи, которые в принципе запомнить очень сложно, их можно повторить перед самым экзаменом», – отметил Никонов.

Он также посоветовал не откладывать подготовку к экзамену на последний день и рекомендовал хорошо высыпаться накануне «для хорошего настроения», потому что зазубривать материал в ночь перед экзаменом «не помогает абсолютно».

Никонов признался, что ему самому всегда очень везло – по сложным экзаменам доставался именно тот вопрос, который Никонов знал лучше всех.

«Еще когда я поступал в университет, надо было писать сочинение. Это всегда был самый сложный экзамен, по нему шел самый большой отсев. И вдруг выпадает тема «Маяковский поэт-летописец эпохи». А мы в школьном театре как раз инсценировали поэму Маяковского «Ленин и Октябрь». Я знал эту тему наизусть и был единственным, кто написал на пятерку… Поэтому всем я хотел бы действительно пожелать того, что от нас не зависит – это удачи», – сказал депутат.