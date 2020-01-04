Волочкова резко отреагировала на критику ее шпагата

Российская балерина Анастасия Волочкова грубо отреагировала на критику одной из подписчиц ее очередной фотографии со шпагатом.

«Ты не устала ноги поднимать, старушка?» – написала одна из подписчиц под ее постом в Instagram с первым шпагатом в Новом году.

«Я ноги не устану поднимать и в 60. А Вы на свою рожу посмотрите. Жопу поднимите свою и принесите в зал, вместо того, чтобы завидовать моему шпагату. Недолюбленная злая тетка», – написала в ответ Волочкова.