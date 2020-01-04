Хулиган во Владивостоке прокалывал колеса машинам скорой помощи

Полиция Владивостока задержала хулигана, который за несколько дней проколол колеса десяткам автомобилей, в том числе машинам скорой помощи, сообщил представитель регионального УМВД.

В пятницу в соцсетях появилось видео, на котором показаны десятки автомобилей, в том числе машины скорой помощи, с проколотыми колесами. Позже ситуация повторилась – в Первомайском районе Владивостока на улицах Калинина, Окатовая, Надибаидзе, передает РИА «Новости».

Пострадали даже машины реанимации.

Полиция начала проверку по факту обращения 36 автовладельцев.

«Подозреваемый в проколе шин нескольких десятков автомобилей в Первомайском районе Владивостока был задержан сегодня ночью» – сообщил в субботу представитель УМВД по региону.

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