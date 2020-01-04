Самолет Red Wings аварийно приземлился в Перми

Лайнер авиакомпании Red Wings, который следовал из Тюмени в Санкт-Петербург, приземлился в Перми в связи с проблемами с навигационным оборудованием, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Самолет следовал по маршруту Тюмень – Санкт-Петербург, проблемы с навигационным оборудованием, сейчас приземлился в нашем аэропорту, все наши службы готовы были встретить самолет», – передает ТАСС слова представителя воздушной гавани.

Он отметил, что на борту было 176 пассажиров.

РЕН-ТВ сообщает, что аварийно приземлился самолет A320. Перед приземлением лайнер вырабатывал топливо.

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