Горбачев назвал слова Зеленского о вине СССР в начале войны «поразительными»

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал поразительными словами лидера Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны. Он отметил, что ответственность гитлеровского режима за развязывание войны не ставилась под сомнение даже в годы холодной войны.

«Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит?», – сказал Горбачев о заявлении Зеленского, передает РИА «Новости».

«Даже в годы холодной войны никто не ставил под сомнение, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет гитлеровский режим. Советский Союз вместе с другими участниками антигитлеровской коалиции внес решающий вклад в победу над этим человеконенавистническим режимом. Это исторические факты, которые невозможно оспорить. Эту правду надо отстаивать, защищать от всяких лживых версий», – продолжил он.

Горбачев отметил, что политики и историки, которые высказываются о виновности СССР в начале войны, «оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом».

«И накануне 75-летия Победы во Второй мировой войне лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать», – подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз. В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало войны наравне с нацистской Германией недопустимо.

Позже глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине.

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