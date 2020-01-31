В соцсетях раскритиковали «развратный» танец экс-жены Богомолова

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31 января, пятница | Последнее обновление — 13:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Аксенов резко отреагировал на отзыв главой Керчи заявления об отставке
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ
Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России
Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия
Борьба за права меньшинств маскирует упадок Запада
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Все это Russia, и все мы Russians
Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
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Историческая бессмысленность русской интеллигенции
Алексей Алешковский, сценарист
Любое государство строится на объединяющем мифе, который задолго до изобретения газет стал не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором. Но есть мифы объединяющие, и есть мифы разделяющие. Подробности...
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Рыцари дорог и герои асфальта стали меньшинством
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Есть теория, что количество интеллекта в обществе ограничено. И при повышении общего числа носителей интеллекта он просто размазывается по этому числу более тонким слоем. Не хотелось бы в это верить. Но симптомы неутешительные. Подробности...
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НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма
НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и МарсПодробности...
Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг
На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоцииПодробности...
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Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государствеПодробности...
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