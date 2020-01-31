Эксперт объяснил критику немецких «Левых» в адрес НАТО из-за России

«В немецкой прессе критику НАТО вы не прочтете. А вот политики старшего поколения убеждены, что Запад сделал ошибку, расширяя НАТО на Восток», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя заявление представителя фракции «Левые» в бундестаге Александера Ноя о том, что НАТО нарушило данное СССР обещание о не расширении на восток.

«Партия левых имеет свою политическую базу на территории бывшего ГДР. Эта политическая сила Германии настроена по отношению к России с наибольшим пониманием, – сказал Александр Рар. – «Левые» и социал-демократы придерживаются сходных позиций. Они критически относятся к расширению НАТО на восток в отличие от главных поборников Североатлантического альянса – «Христианских демократов» и немецких консерваторов. Это же касается партии «Зеленых», которая из пацифистской превратилась в самого большого друга НАТО и США за последние 30 лет».

Высказывание Александра Ноя – это голос оппозиции, а не власти, продолжил собеседник. «В средствах массовой информации Германии, которые находятся по большей части в руках либеральной элиты, вы критику в адрес НАТО не услышите, но от политиков старшего поколения – вполне. Они убеждены, что Запад сделал ошибку, так быстро расширяя НАТО на восток. Еще одна ошибка заключалась в отказе включить Россию в новую европейскую архитектуру безопасности», – констатировал политолог.

«А вот в широких слоях населения Германии точки зрения расходятся. По моим наблюдениям, большинство людей не хочет ссориться с Россией. Однако влияние и значение немецкой прессы, которая настроена к России резко критически, очень заметно. С другой стороны, откуда людям брать информацию, если не из СМИ?», – риторический заключил Александр Рар.

Ранее официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной заявил, что НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на восток, подступая к границам страны.

По словам Ноя, Советский Союз дал себя обмануть, отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО. В своей публикации для портала Freiheitsliebe Ной пишет, что это стало непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве.

Ной добавил, что уже в 1999 году, руководствуясь принципом открытых дверей, НАТО приступило к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор.

Напомним, в ноябре бывший посол Австрии в Москве Фридрих Бауэр рассказал, что экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев допустил ошибку, не заключив в 1990 году договор о нерасширении НАТО на восток после соответствующих обещаний со стороны госсекретаря США Джеймса Бейкера.

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