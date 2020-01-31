В Германии обвинили НАТО в обмане СССР и агрессии против России

НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции Левые по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной.

В статье для портала Freiheitsliebe парламентарий отметил, что в марте государства – члены НАТО приступают к крупнейшим за прошедшие 25 лет военным учениям «Защитник Европы 2020», под предлогом мнимой российской угрозы, но на самом деле агрессором является именно НАТО, а Москва все еще придерживается оборонительной позиции, передает РИА «Новости».

По словам Ноя, Советский Союз дал себя обмануть, отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО. В своей публикации Ной пишет, что это стало непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве.

Ной добавил, что, уже в 1999 году, руководствуясь принципом открытых дверей НАТО приступило к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор.

Напомним, в ноябре бывший посол Австрии в Москве Фридрих Бауэр рассказал, что экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев допустил ошибку, не заключив в 1990 году договор о нерасширении НАТО на восток после соответствующих обещаний со стороны госсекретаря США Джеймса Бейкера.

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