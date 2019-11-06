Австрийский дипломат указал на ошибку Горбачева в вопросе расширения НАТО

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев допустил ошибку, не заключив в 1990 году договор о нерасширении НАТО на восток после соответствующих обещаний со стороны госсекретаря США Джеймса Бейкера, заявил бывший посол Австрии в Москве Фридрих Бауэр.

Вопрос о достижении в 1990 году договоренности между Советским Союзом и США о том, что объединение Германии не приведет к расширению НАТО на восток, по сей день остается спорным. Российские власти утверждают, что договоренность имела место в устной форме, и альянс нарушил ее, начав не прекратившуюся до сих пор экспансию трансатлантического военного альянса на восток. В НАТО же отрицают нарушение договоренности, ссылаясь на отсутствие письменных доказательств. Сам Горбачев впоследствии то подтверждал, то опровергал существование такой гарантии.

«В феврале или марте 1990 года госсекретарь США Джеймс Бейкер был с визитом у Горбачева в сопровождении американского посла в Москве, которого я знаю лично. Конечно, Горбачев затронул вопрос НАТО, и Бейкер ответил: «НАТО не продвинется на восток ни на пядь». Записи этой фразы нет, то есть Горбачев не записывал разговор и, на мой взгляд, тут он допустил вторую ошибку. Когда я слышу, что говорит Бейкер, я сразу думаю, что надо предложить заключить договор, не так ли? Но он этого не сделал. В советских, российских архивах никак не зафиксировано, что разговор состоялся», – передает РИА «Новости» слова Бауэра.

По его словам, 1 ноября 1989 года последний коммунистический руководитель ГДР Эгон Кренц посетил Горбачева, который уже тогда дал согласие на объединение Германии, речь шла лишь об условиях.

«При всех размытых формулировках в этой коммуникации, которые появились в прессе, Горбачев был готов оставить ГДР. Я лично так считаю после бесед с окружением Кренца, хотя я в тот момент был в Бонне. Речь шла уже только об условиях. Главной темой была НАТО, было много и посторонних тем, как то: каким будет сотрудничество СССР и новой Германии, каковы финансовые обязательства ФРГ и так далее. Но главной темой была НАТО», – рассказал бывший австрийский дипломат.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также говорил, что НАТО никогда не давал обещания Москве не продолжать расширения на восток Европы.

В марте 2018 года Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали Горбачева и Язова, пообещав им не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

Напомним, 7 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы не обещал СССР и России не расширяться на восток, при этом умолчав об обещаниях, данных лидерами США и ФРГ руководству СССР.

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