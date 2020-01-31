Самый состоятельный человек в мире разбогател на 13 млрд долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 мллрд долларов всего лишь за 15 минут, сообщили СМИ.

Как пишет Bloomberg, причиной этому стал резкий скачок акций Amazon на постмаркете 30 января – на 12%, до 2,1 тыс. долларов. При этом рост котировок объясняется успешным квартальным отчетом компании, который разбил вдребезги прогнозы аналитиков. Так, согласно отчету Amazon, прибыль компании составила 87,4 млрд долларов, прибыль на акцию – 6,47 доллара, тогда как эксперты ожидали 4,11 доллара, передает РИА «Новости».

Уточняется, что теперь состояние Безоса, которому принадлежит 12% Amazon, выросло до порядка 129,5 млрд долларов. При этом в рейтинге Bloomberg Billionaires Index эти изменения будут отражены после закрытия торгов в пятницу.

Напомним, в четверг состояние владельца американской компании SpaceX и основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска за один час увеличилось на 2,3 млрд долларов после роста акций компании на 12%.