Эксперт: Решение президента устранило сбой в системе оказания помощи детям-инвалидам

СПЧ обнаружил провал в системе оказания помощи онкобольным детям и обратил на это внимание Владимира Путина, – и президент отреагировал. Тем самым Совет доказал свою эффективность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член СПЧ Шота Горгадзе. Так он прокомментировал поручение президента правительству по оказанию своевременной помощи детям с заболеванием ретинобластомой.

Решение президента Владимира Путина поручить правительству признавать инвалидами детей, потерявших глаз из-за ретинобластомы (онкологическое заболевание сетчатки глаза) устраняет сбой в системе оказания помощи этой категории пациентов, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), адвокат Шота Горгадзе.

«Это результат эмоциональной реакции президента России. У него возникло совершенно справедливое возмущение, когда я рассказал об этой проблеме во время заседания СПЧ. Этот эпизод, кстати, лишний раз подтверждает то, что СПЧ является тем самым органом, который должен быть ближе к людям, а не только заниматься политикой. Правозащита – в первую очередь помощь тем, кто в ней нуждается. А дети-инвалиды – это та категория, которую необходимо защищать в первую очередь», – сказал Горгадзе.

Член СПЧ выразил уверенность, что теперь вопрос помощи детям, страдающим ретинобластомы, будет решен в сжатые сроки. «Результат достигнут. Если в таком же темпе будут решаться и другие аналогичные вопросы, то СПЧ уже этим будет оправдывать свое существование», – считает Шота Горгадзе.

Ранее был обнародован перечень поручений президента, данных по итогам заседания СПЧ и встречи главы государства с уполномоченными по правам человека. В частности, Путин поручил правительству принять меры по оказанию своевременной помощи детям с ретинобластомой, включая глазное протезирование и признание инвалидности.

Напомним, Шота Горгадзе рассказал о проблемах страдающих ретинобластомой детей на встрече Путина с членами СПЧ 10 декабря. По словам адвоката, сегодня у таких детей ампутируется глаз, после чего пациенту необходимо ежегодно, до 18 лет, менять глазной протез. «К сожалению, по действующим правилам в случае наступления ремиссии ребенка лишают инвалидности, и он лишается бесплатной возможности замены протеза. Таких детей в РФ не больше трех тысяч, это редкое заболевание», – напомнил адвокат, которого цитировал «Интерфакс».

«Стоимость операции примерно 20-30 тыс. рублей, но не в каждом городе семья может себе это позволить за свой счет», – отметил тогда адвокат. В ответ президент пообещал заняться этим вопросом и поблагодарил Горгадзе за то, что он обратил внимание на эту проблему.