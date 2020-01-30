Индийская полиция начала операцию по спасению 20 взятых в заложники детей

Мужчина в индийском штате Уттар-Прадеш взял в своем доме в заложники около 20 детей, полиция проводит операцию по их спасению, сообщила газета Hindustan Times.

В заложники детей взял житель Фаррухабад по имени Суреш Батам, который ранее обвинялся в убийстве. Он пригласил детей на день рождения своей дочери и захватил их в заложники, передает РИА «Новости».

«Мы попросили генерального инспектора полиции Канпура прибыть на место. Мы также вызвали отряд коммандос на место, чтобы контролировать ситуацию. Мы следим за ситуацией. Наш приоритет – спасти детей», – сообщил гендиректор полиции Уттар-Прадеша Ом Сингх.

Местные жители утверждают, что в доме могут находиться от 20 до 25 детей, а также годовалая дочь преступника и его жена.