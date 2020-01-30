МЧС решила создать единую систему гражданской защиты

МЧС планирует создать систему гражданской защиты, объединив ныне существующую РСЧС и систему ГО (Гражданской обороны), сообщил директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Олег Мануйло.

«РСЧС и Гражданская оборона имеют практически идентичные органы управления. <...> Имеют единое ресурсное обеспечение, применяют одни и те же способы защиты населения и территорий, но имеют два закона, неоправданно большое количество документов. Это затрудняет понимание и усложняет работу на местах. Из двух систем должна появиться единая система, и она должна продолжить свое функционирование», – передает ТАСС слова Мануйло на посвященной этой теме конференции, проходящей во Всероссийском научно- исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Этого же мнения придерживается и открывший конференцию замглавы МЧС России Павел Барышев.

«Это все, соответственно, в дальнейшем с вашим участием должно объединиться в одно направление. Предварительно все законодательные вопросы мы проработали и закон проработали», – обратился замминистра к участникам конференции.

Планируется, что работа новой системы гражданской защиты будет регламентироваться федеральным законом, а не кодексом. По расчетам Мануйло, для его написания потребуется год или два.

Выступившие участники конференции сошлись во мнении, что если все получится, новая система позволить сэкономить средства, избавиться от излишней бюрократии и оптимизировать кадры.

Напомним, в декабре МЧС собралось сделать обязательной эвакуацию населения в зонах чрезвычайной ситуации.