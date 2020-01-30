Гражданин Украины участвовал в подготовке убийства двух человек в Тбилиси

Службы безопасности Грузии и Украины предотвратили заказное убийство двух человек в Тбилиси путем взрыва их автомобиля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил на брифинге руководитель контртеррористического центра СГБ Грузии Ираклий Чимакадзе, в связи с этим в Тбилиси и Батуми арестованы шесть граждан Грузии, а в Харькове – гражданин Украины.

Следствием установлено, что покушение было спланировано на Украине. Также отмечается, что гражданин Украины, в частности, находясь в Грузии собирал детальную информацию о лицах, которых планировалось ликвидировать, их семьях и близких. Гражданин Украины также передал грузинским сообщникам 1 кг тротила. Сам он получил от них пистолеты и 4 тыс. долларов.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным «Мтавари архи» («Главный канал»), в центре Тбилиси убить планировалось братьев Пеикришвили. Телеканал показал джип, который, возможно, и должны были взорвать злоумышленники. На этом джипе – российские номера.