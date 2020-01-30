Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масел

Роскачество проанализировало состав оливкового и подсолнечного масел, придя к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного продукта над другим нельзя, сообщили в организации.

«Эксперты Роскачества проанализировали состав оливкового и подсолнечного по количеству Омега-3, Омега-6 и Омега-9, витаминов и активно-биологических веществ и пришли к выводу, что однозначно сказать о преимуществе одного масла над другим нельзя», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

В понятие пищевой ценности растительного масла входит состав жирных кислот, которые представлены полиненасыщенными омега-3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая) и мононенасыщенной кислотой омега-9 (олеиновая). Эксперты отмечают, что источником омега-6 в большей степени является подсолнечное масло, а источником омега-9 может служить оливковое масло.

В Роскачестве напомнили, что полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для улучшения питания тканей, кровообращения и профилактики атеросклероза, мононенасыщенные – способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов.

Содержание витамина Е, необходимого для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток – 40–60 миллиграмм на 100 грамм подсолнечного масла и 12 миллиграмм на 100 грамм оливкового масла. Но минеральных элементов и в том, и в другом продукте не очень много.

Роскачество отмечает, что содержание фитостеролов (растительных веществ, обладающих антисклеротической активностью) в подсолнечном масле в два раза больше, чем в оливковом. Кроме того, в 100 граммах подсолнечного масла содержится 700–1400 миллиграмм лецитина, который также снижает уровень холестерина и имеет антиоксидантные свойства. Что касается оливкового масла, то в нем антиоксидантные свойства обеспечивает присутствие значительного количества фенольных соединений, которые замедляют старение клеток организма.

Напомним, в августе Роскачество дало советы по выбору майонеза.