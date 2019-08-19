Роскачество дало советы по выбору майонеза

При выборе майонеза необходимо оценить условия хранения и наличие в его составе яичных продуктов, сообщили в Роскачестве.

«В составе первыми двумя ингредиентами должны идти растительное масло и яйцо, поскольку в хорошем майонезе их больше всего. Масло, вода, а потом и яичные продукты (например, желтки) занимают около 40% от всего состава продукта. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Роскачестве добавили, что наиболее натуральный майонез имеет простой состав и срок хранения не более двух-трех недель. Цвет продукта должен быть от белого до желтовато-кремового. Консистенция должна быть однородной и сметанообразной.

«Он может содержать только натуральные ингредиенты и добавки: масло растительное (также может включать масло оливковое, арахисовое, кукурузное и прочие, но обязательно дезодорированное и рафинированное), яичный желток или яичный порошок, воду, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар», – сообщили в Роскачестве.

Храниться майонез должен при температуре не ниже 0 градусов и не выше 18 градусов Цельсия.

В ведомстве посоветовали выбирать майонез с коротким сроком хранения, так как в нем меньше всего консервантов и нет других добавок.

Напомним, ранее Роскачество назвало признаки плохого вина.

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