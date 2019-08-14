Роскачество назвало признаки плохого вина

В Роскачестве рассказали о внешних признаках плохого вина.

«В первую очередь вино должно быть чистым и прозрачным по цвету. Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и без посторонних включений», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там добавили также, что вино не стоит употреблять при наличии осадка и «хлопьев».

Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком. Отливающее янтарем или похожее по цвету на нерафинированное подсолнечное масло молодое белое сухое вино пить нельзя, так как такой цвет говорит о его преждевременном старении. Плохие вина также отличают резкие «уксусные» оттенки в аромате.



«Главный враг белого вина – кислород: его наличие выдадут тона моченого яблока, «оттенок» старого погреба, подгнившей листвы. Некачественно сделанное красное вино будет выдавать аромат вареной свеклы. Овощные «оттенки» вообще не свойственны здоровому вину и могут говорить о нарушениях гигиены на винодельне», – говорится в сообщении.



Одной из самых главных проблем вина эксперты называют болезнь пробки. От наличия запаха мокрого картона не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина.

«Его вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии», – сообщили в Роскачестве.

Также отмечается, что жжение в горле при первом глотке – сигнал избытка диоксида серы, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией.

Напомним, в ноябре 2018 года эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору качественного вина и рассказали, как правильно читать этикетку.