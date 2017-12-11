В Роскачестве рассказали, как выбрать вино

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору качественного вина и рассказали, как правильно читать этикетку.

Чаще всего потребители выбирают вино, ориентируясь на его сорт. Сортовым считается вино, в котором не менее 85% одного сорта винограда, сообщили в Роскачестве.

Эксперты перечислили наиболее распространенные в мире сорта и описали их вкусовые качества. Так, в Каберне Совиньон доминирует тон черной смородины и паслена, в Мерло преобладают ароматы вишни и красных фруктов, Пино Нуар может дарить широчайшую гамму тонких фруктовых, ягодных, животных оттенков.

Из белых сортов самым ароматным считается Совиньон Блан, в котором чувствуются оттенки крыжовника и листа смородины. В Шардоне могут быть ароматы от зеленого яблока до тропических фруктов и сливочных нот .

«Рислинг, как и Пино Нуар, сорт прохладного климата и может быть очень легким, цветочным, а под жарким солнцем дает больше фруктов и так называемые петрольные тона», – отметили в Роскачестве.

В России также есть собственные сорта вин – Донские Красностоп Золотовский, Цимлянский Черный, Сибирьковый, крымский Кокур белый, Кефесия.

Производители все чаще используют в названиях вин слова из лексикона виноделов. Так, «купаж» означает, что вино произведено из нескольких сортов винограда; «терруар» – виноград вырос в особых почвенно-климатических условиях, благоприятных для развития лозы.

В зависимости от содержания сахара вина делятся на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Для игристых вин выделяются «очень сухие» категории «брют» и «экстра-брют».

Указание «коллекционное» обозначает, что вино выдержано в бутылке не менее трех лет.

«Считается, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Это верно далеко не для всех вин. Красиво развиваются в бутылке только лучшие вина, специально созданные виноделом в расчете на длительное хранение», – отметили в Роскачестве.

Например, недорогие вина лучше пить в первые год-полтора после даты розлива. Поэтому при покупке таких вин лучше выбирать последний год урожая и ближайшую из имеющихся в наличии дату розлива.

В мае Роскачество проверяло качество коньяка в российской рознице.

Ранее Минфин предлагал указывать на этикетках винодельческой продукции точное указание вида напитка.