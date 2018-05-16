Роскачество проверило коньяк в магазинах

Роскачество в результате проверки коньяка в российской рознице пришло к выводу, что каждый третий изготовлен не из виноградного спирта, а более дешевых аналогов.

В проверке Роскачества участвовали 47 брендов коньяка, произведенных как в России, так и за ее пределами. Установлено, что при изготовлении 15 марок коньяка используется пшеничный или картофельный спирт, но формально назвать это фальсификатом по составу нельзя из-за пробелов в законодательстве.

«По ГОСТу сегодня установлено, что коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет. Однако данный ГОСТ не имеет в поддерживающем перечне метода определения природы виноматериала (благодаря этому есть возможность подмены винного спирта – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По данным ведомства, в целом весь проверенный коньяк оказался безопасным для потребителя, но не все производители успешно прошли проверку на содержание синтетических красителей и ароматизаторов, применяемых недобросовестными производителями.

Проверка крепости коньяка показала, что у всех образцов она находится на уровне 40-40,3%, что соответствует норме. Недолива специалисты также не обнаружили.

Напомним, в ноябре 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что доля поддельного коньяка на российском рынке может доходить до 40%.

Ранее Хлопонин поручил провести проверку всех 49 производителей коньяка на предмет соблюдения действующих требований к качеству продукции, «чтобы потребитель, покупая коньяк, получал коньяк, а не этиловый спирт с красителем и ароматизатором».