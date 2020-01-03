Названы самые матерящиеся города России

Финансовый университет при правительстве России назвал города, в которых особенно часто ругаются матом.

Исследование проводилось в населенных пунктах, где проживает более 250 тыс. человек. Выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов, передает «Российская газета».

Подобная лексика наиболее часто встречается во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.

Реже всего нецензурно выражаются жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Ранее протоиерей Смирнов придумал способ отучить от привычки ругаться матом.