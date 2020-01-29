Эксперт: Глава Чувашии показал пример неправильного поведения чиновника

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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    Россия выиграла битву за русскую водку

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              Эксперт: Глава Чувашии показал пример неправильного поведения чиновника

              29 января 2020, 19:55

              Текст: Михаил Мошкин

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              Михаил Игнатьев публично проявил неуважение к жителям республики, а поэтому его отставка в связи с утратой доверия президента - закономерна и естественна. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя указ Путина об увольнении главы Чувашии.

              Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский убежден, что решение главы государства сместить главу Чувашии Михаила Игнатьева вызвано, в первую очередь, причинами морально-этического характера. «Речь идет действительно про уважение и доверие. То, что глава Чувашии позволял себе в последнее время, выглядело, давайте называть вещи своими именами, отвратительно. Причем это еще и необъяснимо ничем», – сказал Потуремский.

              По мнению эксперта, попытки главы республики объясниться за свои поступки были неубедительны и по сути «ничем не закончились». «Так что отставка – закономерна и естественна. Ему воздалось по делам», – уверен он.

              Собеседник напомнил, что Игнатьев – не первый глава региона, уволенный с формулировкой «в связи с утратой доверия», однако у этого случая есть своя особенность. «Как правило, потеря доверия связана с какими-то явными нарушениями финансового характера или даже с уголовными делами. Сейчас у правоохранительных органов нет претензий к бывшему главе Чувашии, однако то, как он себя вел, что он делал и говорил – это совершенно точно не оставило федеральной власти другого выхода. Высшее должностное лицо региона – это слишком значительная политическая фигура», – подчеркнул политолог.

              Потуремский считает очень важным напомнить, на каком политическом фоне произошла отставка. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил о госслужбе, как о служении народу. «То есть 15 января президент заявил о новом качестве власти, о достоинстве граждан и величии страны, о том, что человек становится приоритетом. Путин напомнил чиновникам про уважение к людям и про то, что россияне на местах сами знают, что им надо, и поэтому к их запросам нужно относиться более внимательно. И вот этот посыл президента реализуется в конкретном поступке. Поведение Игнатьева – это точечный пример, как не надо себя вести», – пояснил эксперт.

              По его словам, Игнатьев сам успел подорвать свою репутацию в глазах жителей республики. «Президент выполняет роль гаранта. Понятно, что после таких заявлений и таких действий главы республики говорить о каком-то народном доверии было трудно. Президент лишь формально, юридически реализовал это решение жителей республики», – подытожил Потуремский.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сместил Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии – в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев, который до сих пор возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей.

              Напомним, скандалы вокруг фигуры Игнатьева началась в середине января. Так, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые пишут только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». А на прошлой неделе в Сеть попала запись торжественной церемонии, на которой губернатор заставлял офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. После этого Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия», а руководство МЧС призвало отправить главу Чувашии в отставку.


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