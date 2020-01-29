В Грузии заявили о связи Саакашвили с «Исламским государством»

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29 января, среда  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
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Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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              В Грузии заявили о связи Саакашвили с «Исламским государством»

              29 января 2020, 18:00

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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              Бывший заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Иосиф Гогашвили заявил о связях экс-президента Михаила Саакашвили и его окружения с террористической организацией «Исламское государство*», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что «при непосредственном участии  и под руководством Саакашвили и (отбывающего тюремный срок экс-премьера и бывшего министра внутренних дел) Вано Мерабишвили была создана группировка, членами которой были террористы во главе с (ликвидированным два года назад в Тбилиси в ходе спецоперации) Ахмедом Чатаевым».

              По его словам, лидеры саакашвилевской партии «Единое национальное движение» «использовали эту группировку в политических целях».

              Иосиф Гогашвили заявил, что передаст все документы на этот счет в Генеральную прокуратуру. Также он заявил, что есть свидетели, которые готовы дать показания об этом.

              По его словам, бывшие руководители Грузии отдавали распоряжения террористам «под предлогом государственных интересов».

              «Это была неформальная группировка, укомплектованная террористами», – заявил Гогашвили, отметивший, что настало время народу Грузии узнать всю правду об этом.

              Гогашвили сообщил, что части террористов уже нет в живых, часть покинула Грузию.

              «Чатаев непосредственно получил указания от Саакашвили и Мерабишвили сформировать эту группировку, он был одной из главных фигур, в силовых структурах Грузии есть немало информации на этот счет», – сказал бывший высокий чин СГБ Грузии.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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