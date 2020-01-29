В Грузии заявили о связи Саакашвили с «Исламским государством»

Бывший заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Иосиф Гогашвили заявил о связях экс-президента Михаила Саакашвили и его окружения с террористической организацией «Исламское государство*», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что «при непосредственном участии и под руководством Саакашвили и (отбывающего тюремный срок экс-премьера и бывшего министра внутренних дел) Вано Мерабишвили была создана группировка, членами которой были террористы во главе с (ликвидированным два года назад в Тбилиси в ходе спецоперации) Ахмедом Чатаевым».

По его словам, лидеры саакашвилевской партии «Единое национальное движение» «использовали эту группировку в политических целях».

Иосиф Гогашвили заявил, что передаст все документы на этот счет в Генеральную прокуратуру. Также он заявил, что есть свидетели, которые готовы дать показания об этом.

По его словам, бывшие руководители Грузии отдавали распоряжения террористам «под предлогом государственных интересов».

«Это была неформальная группировка, укомплектованная террористами», – заявил Гогашвили, отметивший, что настало время народу Грузии узнать всю правду об этом.

Гогашвили сообщил, что части террористов уже нет в живых, часть покинула Грузию.

«Чатаев непосредственно получил указания от Саакашвили и Мерабишвили сформировать эту группировку, он был одной из главных фигур, в силовых структурах Грузии есть немало информации на этот счет», – сказал бывший высокий чин СГБ Грузии.