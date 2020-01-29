Самарский чиновник извинился за слова о «пациентском экстремизме»

Руководитель Самарского бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Дмитрий Драч принес извинения за свои резкие высказывания об инвалидах и «пациентском экстремизме».

«Уважаемые жители Самарской области, я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что «таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, речь шла о том, что нужно бороться со случаями незаконного установления инвалидности, когда на это нет законных критериев.

«Все сотрудники, которые были в этом задействованы, давно не работают в системе медико-социальной экспертизы, и некоторые понесли за это уголовное наказание», – уточнил Драч.

Он выразил сожаление в связи с тем, что многие люди, которые имеют заболевания и функции организма, «не имеют критериев для установления инвалидности». Однако, добавил Драч, при ухудшении состояния они направляются в бюро на освидетельствование. Он подчеркнул, что во время медико-социальной экспертизы проводится тщательный анализ состояния гражданина, а также анализируются медицинские документы. Только после этого выносится решение об инвалидности.

Ранее сообщалось, что заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн направил в партийную комиссию по этике представление об исключении из ЕР Дмитрия Драча. Причиной стало заявление Драча, который в своем Twitter предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности. Он предложил также ввести термин «пациентский экстремизм».

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