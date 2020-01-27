Главу Самарского бюро МСЭ предложено исключить из ЕР за слова об инвалидах

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн направил в партийную комиссию по этике представление об исключении из ЕР руководителя Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Самарской области Дмитрия Драча.

Хинштейн подчеркнул, что представление направлено «в связи с недопустимыми, оскорбляющими человеческое достоинство заявлениями и подрывающими доверие общества к государству, сделанными публично», говорится в сообщении на сайте партии.

Он обратил внимание на растущее число жалоб к Самарскому бюро МСЭ. Хинштейн сообщил, что за прошлый год получил 16 жалоб, в том числе коллективных.

Ранее Драч предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, одолевающих чиновников жалобами на необоснованный отказ в инвалидности, а также ввести термин «пациентский экстремизм».

«Это наглядный пример чиновничьего безразличия и хамства от должностного лица, которое, к слову сказать, еще год назад находилось под арестом по обвинению в хищении 238 млн рублей из федерального бюджета», – сказал замсекретаря генсовета.

Ранее Хинштейн предложил проверить на вменяемость главу Чувашии Михаила Игнатьева после появления в Сети резонансного видео, на котором губернатор вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

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