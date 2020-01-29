Названа причина крушения американского самолета в Афганистане

Американский военный самолет потерпел крушение в Афганистане из-за технических проблем, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя управления гражданской авиации Афганистана.

Директор подразделения по контролю за воздушным движением управления Гулам Масума заявил, что борт «разбился из-за отказа двигателя», передает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV.

Масума пояснил, что пилот пытался произвести аварийную посадку в аэропорту города Шарана, административном центре провинции Пактика.

В понедельник было опубликовано видео с места крушения американского самолета в Афганистане. СМИ сообщали, что потерпевший крушение самолет мог принадлежать американским ВВС. До этого отмечалось, что борт якобы принадлежал вооруженным силам Афганистана.

По разным версиям, в авиакатастрофе погибли от 83 до 110 человек.