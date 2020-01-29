ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении «Севастопольского морского банка».

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский морской банк», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Центробанком совместно с Агентством в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО).

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится. «Севастопольский морской банк» продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.