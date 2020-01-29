ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

Взгляд
29 января, среда  |  Последнее обновление — 10:39  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Приоткрыта завеса тайны легендарных разведчиков-нелегалов

Служба внешней разведки рассекретила только малую часть биографии выдающихся российских разведчиковФото: Андрей Дружинин/ТАСС
Имена сразу семерых выдающихся российских разведчиков обнародовал глава СВР Сергей Нарышкин. Кроме того, стали известны даже некоторые подробности их работы и биографий. О каких людях идет речь, за что они получили звание Героя – и почему прочие детали их пребывания в длительных зарубежных командировках до сих пор остаются под грифом «секретно»? Подробности...
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«Сделка века» от Трампа действительно грандиозна

Трамп не скрывает, что действует в интересах Израиля, но его предложение палестинцам выглядит щедрымФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Трамп презентовал свою «сделку века» для Палестины − план по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Вторая презентация пройдет в Москве − израильский премьер Нетаньяху лично расскажет о плане президенту Путину, который имеет влияние на арабов. Предложение у Трампа во многом сенсационное и очень дорогое, но жизнеспособно ли оно? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Эдуард Долинский, Директор Украинского еврейского комитета
Были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые, войдя вместе с немцами на Украину, приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев. Подробности...

Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, кто склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...
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    Россия выиграла битву за русскую водку

    Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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              ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

              29 января 2020, 10:21

              Текст: Алина Назарова

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              Банк России принял решение о финансовом оздоровлении «Севастопольского морского банка».

              «Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский морской банк», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

              Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Центробанком совместно с Агентством в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО).

              Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится. «Севастопольский морской банк» продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.


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