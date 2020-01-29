В Совфеде призвали США и Израиль договориться с Палестиной, а не друг с другом

Заявленная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной нуждается в анализе, заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

«Заявленная Трампом «сделка века», конечно же, нуждается в детальном анализе, причем не столько даже в ее содержательной части, сколько в резонансной - в плане реакции на нее обеих сторон застарелого ближневосточного конфликта. И если все – ну вдруг? – не то что безоговорочно примут план Вашингтона, но хотя бы согласятся договариваться на его основе, это был бы общий успех, и, полагаю, не столь важно, кто был бы его «отцом», – передает ТАСС слова Косачева.

Сенатор напомнил, что в сделке по иранской ядерной программе огромную роль сыграла позиция администрации Барака Обамы, «и все отдавали ей должное, в том числе в России, без малейшей ревности». Главное, как полагает Косачев, результат.

Вместе с тем он отметил несколько моментов в инициативе Трампа, которые смущают его. В частности, тот факт, что за достижение выдается многое из того, что Израиль и так обязан сделать согласно резолюциям Совбеза ООН. Речь идет о прекращении (а не временном замораживании) поселенческой деятельности в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

«По поводу создания двух государств на этих территориях Генассамблея ООН проголосовала еще в 1947 году. А 6 мая 2004 года Ассамблея подтвердила, что палестинцы имеет право на суверенитет над Восточным Иерусалимом, поэтому и тут «подарка» им по сути нет», – заявил Косачев.

Его также смутило и то, что до разработки и реализации своего плана Белый дом сделал важные односторонние шаги в пользу Израиля, а именно признал Иерусалим его столицей, а затем перенес туда посольство.

«Если ты хочешь выступать в роли миротворца и непредвзятого арбитра, то так это не делается», – указал глава международного комитета СФ.

Также Косачев отмечает и то, что с палестинской стороной, судя по всему, не велись столь же интенсивные переговоры, что и с израильской.

«А для танго, как известно, нужны двое, и эти двое – не США с Израилем»,

– отметил он.

«Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам (50 млрд долларов), которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни проблем данного конфликта не в экономике, и решить их «покупкой» лояльности точно не получится. Все должны сохранить лицо и получить то, что составляло цель не одного поколения. За это проливали кровь, и это глубже, чем территориальный спор», – заявил парламентарий.

При этом он пожелал Ближневосточному региону «удачной сделки».

Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века».

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.

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