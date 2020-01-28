В Пентагоне сравнили угрозы России и Китая для США

В краткосрочной перспективе Россия представляет для США большую опасность, чем Китай, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей.

«Долгосрочная угроза, относительно которой мы больше всего обеспокоены, – это угроза со стороны Китая, за ним следует Россия. В краткосрочной перспективе, вероятно, Россия представляет большую опасность», – передает его слова ТАСС.

Ранее в январе в Госдепе заявили, что Вашингтон выступает за «добрые отношения с Россией, считая ее не «врагом» или «угрозой», а «жестким и изобретательным» конкурентом.