Ответственный за атаку на Сулеймани офицер ЦРУ погиб в авиакатастрофе

При крушении американского военного самолета в афганской провинции Газни погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа.

Д'Андреа курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке.

Изначально сообщалось, что в Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели, однако представители авиакомпании опровергли эту информацию. Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что рухнувший в Афганистане самолет относился к вооруженным силам США.

Ответственность за сбитый американский самолет в Афганистане взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».