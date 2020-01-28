Москвичей ожидают облачная погода, снег, мокрый снег, гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве от минус 1 до 1 градуса тепла, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ветер южный 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 745 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается от минус 5 до 0 градусов.

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