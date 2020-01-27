Иран назвал «сделку века» Трампа «бредовой»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал анонсированную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по ближневосточному урегулированию.

Зариф заявил в Twitter, что вместо «бредовой «сделки века» следует принять демократическое предложение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Иран предлагает провести «референдум, в ходе которого все палестинцы: мусульмане, евреи и христиане – определят свое будущее».

Напомним, Трамп заявил, что американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта будет озвучен во вторник в полдень по местному времени (20.00 мск).

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