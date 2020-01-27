В Австралии в реку заплыла огромная акула

Австралийка Джос Макайвор из Нуза-Хедс в Квинсленде во время купания в устье реке Нуса заметила огромную акулу, сообщает Daily Mail.

Туристка утверждает, что, вероятно, встретилась с бычьей (или тупорылой) акулой, агрессивным видом, который может переносить пресную воду, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф едва не оказался проглочен китом: у берегов ЮАР млекопитающее захватило его в пасть вместе с косяком рыб, но выплюнуло.