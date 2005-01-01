В Сети появилось видео попытки кита проглотить дайвера у берегов ЮАР

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф едва не оказался проглочен китом: у берегов ЮАР млекопитающее захватило его в пасть вместе с косяком рыб, но выплюнуло.

Он рассказал Barcroft Animals, что снимал морскую фауну в Порте-Элизабет у побережья ЮАР. В тот момент, когда дайвер наводил фокус на акулу, на него из воды вынырнул кит и схватил его, передает РИА «Новости».

«В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам», – сказал Шимпф.

По его словам, он понял, что кит сейчас потащит его на дно, и задержал дыхание.

Так как киты питаются мелким планктоном, млекопитающее быстро выплюнуло дайвера. Другие фотографы и операторы не прекращали съемку, поэтому случайно засняли на видео и фото попытку кита съесть дайвера.