В воскресенье синоптики пообещали москвичам переменчивую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в первой половине дня в воскресенье в Москве будет минус 1 градус. К вечеру температура воздуха поднимется до ноля градусов, ожидаются небольшие осадки. Ветер прогнозируется западный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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