Психоаналитик осудил Сбербанк за слова о «цифровом аутизме»

Зависимость от гаджетов – это не болезнь, а реальность, поэтому называть такое явление «цифровым аутизмом» просто неприемлемо, заявил газете ВЗГЛЯД психогенетик и психоаналитик Дмитрий Калинский.

Ранее руководитель одной из лабораторий Сбербанка Андрей Курпатов заявил, что на мир обрушилась эпидемия «цифрового аутизма». Так специалист обозначил проблему зависимости современных людей от гаджетов в ущерб живому общению.

«Аутизм – это заболевание, и я не считаю, что можно в переносном смысле относиться к этому. Мы живем в тот период, когда прослеживается четкая зависимость от гаджетов. Да, это мешает людям выполнять нормальную коммуникацию, в итоге на определенном уровне приводит к тому, что снижается потребность развиваться, потому что упрощаются определенные вещи, но это не аутизм», – говорит Калинский.

Эксперт подчеркивает, что зависимость от гаджетов – это не болезнь, а то, с чем мы просто сталкиваемся в реальном мире. В каждой стране люди по-своему используют тот прогресс, который получили, и Россия не исключение – люди не привыкли решать проблемы сами, поэтому им проще уйти в виртуальный мир.

«Зависимость от гаджетов иногда доходит до того, что у человека идет нарушение внутренних контактов, взаимодействий, взаимоотношений с другими людьми – человек уходит в виртуальный мир, а реальный пропадает. Другими словами, человек теряет навык коммуникации в реальном мире», – объясняет Калинский.

Любая зависимость ни к чему хорошему не ведет, предупреждает Калинский. Он вспоминает множество современных экспериментов, когда людям предлагали отказаться от гаджетов на несколько дней, и все они заканчивались тяжелым психическим состоянием у испытуемых.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов назвал газете ВЗГЛЯД признаки интернет-зависимости.