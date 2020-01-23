В Сбербанке рассказали об эпидемии цифрового аутизма

Мир захватила эпидемия цифрового аутизма, когда люди не могут долго общаться вживую и уходят в соцсети, заявил научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

«Что мы наблюдаем в настоящий момент? Уже в 1997 году количество экранного времени сравнялось с количеством времени, которое мы использовали, общаясь лицом к лицу. В момент появления iPhone, в 2007 году, экранное время человека составляло более 8 часов, тогда как общение лицом к лицу – уже менее 2 часов. И, как вы понимаете, эта тенденция дальше только усиливалась. В результате то, что мы имеем сейчас, – это, по сути дела, эпидемия цифрового аутизма», – передает РИА «Новости» слова Курпатова на Деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он рассказал, что цифровой аутизм – это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом и не интересуются внутренним миром другого человека. Другие люди становятся заменяемыми, потому что человек перестает видеть ценность каждого из них по отдельности. «

Даже на свиданиях люди предпочитают телефон нежели общение с человеком, на свидание с которым они пришли», – подчеркнул Курпатов.

Он отметил, что если человек проводит в телефоне больше 2,5-3 часов в день, то у него резко возрастают показатели депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей.

«Конечно, кто-то пытается бороться с депрессией и уходит в телефон, чтобы избавиться от неприятных депрессивных мыслей. Но для большинства все-таки присутствие в телефоне вызывает ощущение собственной неполноценности, отчужденности, социального напряжения и так далее. Социальные сети в этом смысле действуют очень болезненно», – сказал Курпатов.

Напомниим, ранее в январе в Сбербанке предложили ввести уголовное наказание за киберпреступления.