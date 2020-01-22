Микрофинансовая компания «Домашние деньги» признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал микрофинансовую компанию «Домашние деньги» бизнесмена Евгения Бернштама банкротом, также по решению суда открыто конкурсное производство сроком на полгода.

По словам временного управляющего Михаила Чернышова, 10 января состоялось собрание кредиторов, где было принято решение о признании должника банкротом. Суд назначил конкурсным управляющим Дмитрия Багрянцева, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2019 года суд ввел первую процедуру банкротства – наблюдение. Это было сделано по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего разорившегося банка «Интеркоммерц», долг перед которым составлял около 2,8 млрд рублей.

Сам Бернштам был признан банкротом в июле прошлого года, в связи с этим суд открыл процедуру реализации его имущества.

В 2009 году Евгений Бернштам покинул совет директоров «Хоум Кредит энд Финанс банк (ХКФБ)».