Ветеран ГРУ рассказал, как Примаков едва не погиб в Сирии

Ветеран ГРУ, журналист, писатель-переводчик Леонид Медведко рассказал, как Евгений Примаков в 1965 году в Сирии попал под автоматный огонь и избежал тяжелых ранений и гибели.

«Я в Сирии был единственным постоянным советским корреспондентом. Мои коллеги приезжали лишь на короткое время. В декабре 1965 года в этой стране правые баасисты предприняли попытку государственного переворота», – рассказал Медведко в интервью «Московскому комсомольцу».

Он пояснил, что Примакова направила в зону конфликта редакция газеты «Правда». Он находился в корпункте ТАСС, когда на улице начались беспорядки, в ходе которых повстанцы пытались противостоять солдатам правительственных войск.

Медведко и Примаков решили запечатлеть эти события на фотопленку, последний решил взобраться на стол, чтобы получить лучший обзор для снимков.

«Солдаты заметили, что какой-то человек их снимает на фото, и один из них дал в нашу сторону очередь из автомата. К счастью, пули прошли мимо. Примаков сразу же спрыгнул со стола, мы пригнулись, прячась за стенкой. Потом насчитали пять пулевых отверстий в оконном стекле», – сказал Медведко.

Он пояснил, что Примаков ходатайствовал перед начальством «Правды», чтобы его взяли в редакцию газеты, в результате чего Медведко стал одним из первых журналистов издания, который работает в разведке.

Евгений Примаков – советский и российский политический и государственный деятель. Во времена Советского Союза он возглавлял Центральную службу разведки СССР.

После развала СССР трудился в должности директора Службы внешней разведки, председателя правительства, работал министром иностранных дел. Умер в 2011 году.

В 2019 году в день 90-летия Евгения Примакова ему был установлен памятник у здания МИД России, в том же году бюст Примакова появился в Белграде.