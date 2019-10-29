Путин назвал Примакова примером «деятельной любви к Родине»

Российский государственный деятель Евгений Примаков является примером «глубокой и деятельной любви к Родине», заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника политику в сквере у здания МИД.

Видео выступления президента опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Я часто обращаюсь к нашим с ним встречам и откровенным беседам. Он остается примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности», – подчеркнул Путин.

Путин о Примакове: Я часто обращаюсь к нашим с ним встречам и откровенным беседам. Он остается примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине. Примером благородства, надежности и порядочности pic.twitter.com/bDIIdC5zrD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 октября 2019 г.

«На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества, никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и победительно, умел проявить волю. А когда требовалось – и найти баланс, безошибочно выделял суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу», – сказал Путин, при этом назвав Примакова государственным деятелем и человеком «огромного масштаба» передает РИА «Новости».

Президент также отметил работу Примакова на посту министра иностранных дел. «Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов, стремление отстаивать их твердо и последовательно», – уточнил глава государства.

По мнению президента, как востоковед и арабист, Примаков понимал, что мир «гораздо сложнее любых шаблонов и привычных стереотипов», поэтому активно продвигал идею многополярности. «По большому счету именно Примаков четко сформулировал эти ключевые принципы сегодняшнего мира. Мы видим, что многополярность сегодня – не просто тенденция, а реальность сегодняшней жизни», – добавил Путин.

Во вторник в Москве в сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади открыли памятник Евгению Примакову. В торжественной церемонии принял участие глава государства Владимир Путин.

Внук Примакова, журналист и депутат Госдумы Евгений Примаков, пояснил, что четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности – науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин был хорошо знаком с Примаковым, высоко ценил его заслуги перед страной, всегда прислушивался к его мнению как по международным, так и по внутренним делам.

29 октября отмечается 90 лет со дня рождения Примакова. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, установленный памятник означает, что страна помнит его государственные заслуги.