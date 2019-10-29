Путин открыл памятник Примакову

Памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову открыли 29 октября в Москве. В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД России на Смоленской площади принял участие глава государства Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин был хорошо знаком с Примаковым, высоко ценил его заслуги перед страной, всегда прислушивался к его мнению как по международным, так и по внутренним делам.

Российский лидер называл Примакова личностью «поистине уникального масштаба», чей профессионализм, управленческий опыт и широчайший кругозор «неизменно были востребованы на самых сложных и ответственных направлениях работы».

Монумент создан авторским коллективом под руководством народного художника России Георгия Франгуляна.

Внук Примакова, журналист и депутат Госдумы Евгений Примаков, пояснил, что четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности – науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

По мнению парламентария, установка памятника является символом признания заслуг политика со стороны сограждан, в том числе жителей Москвы.

Напомним, Евгений Примаков в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.

В 1991-1996 годах занимал пост директора Службы внешней разведки России. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел России, с сентября 1998 года по май 1999 года – премьер-министром.

После этого он был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату России. При этом он продолжал выполнять внешнеполитические поручения руководства страны.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.