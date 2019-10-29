Внук Примакова оценил памятник политику

Каменные обелиски памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову, который будет открыт 29 октября напротив здания МИД на Смоленской площади, символизируют четыре направления его профессиональной деятельности, рассказал внук политика, журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков.

Примаков рассказал, что памятник «получился очень хорошим, символичным». Автор монумента – Георгий Вартанович Франгулян – объяснял наличие четырех обелисков так: «они должны олицетворять разные профессиональные ипостаси Евгения Максимовича – науку, разведку, международные отношения и правительство», передает ТАСС.

По словам внука политика, Примаков вряд ли был сторонником установки памятников, ближе ему было, чтобы его именем назвали, к примеру, аудиторию, премию для молодых ученых-востоковедов, школу или стипендию.

«Вещи, о которых я говорю, уже сделаны. Но это (установка памятника) такой символ признания со стороны жителей Москвы, наших сограждан. Конечно, в этих условиях он бы никогда не стал говорить: уберите, не надо», – предположил Евгений Примаков.

Он также поблагодарил тех, кто занимался организацией установки памятника, в том числе МИД и правительство Москвы.

«Теперь главное, чтобы памятник понравился жителям Москвы», – добавил внук Примакова.

Президент России Владимир Путин, как ожидается, во вторник примет участие в торжественном открытии памятника Примакову, приуроченному к 90-летию со дня его рождения.

Между тем стало известно, что премия Службы внешней разведки России в области литературы и искусства отныне будет носить имя Евгения Примакова, возглавлявшего СВР в 1991-1996 годах, передает РИА «Новости».

По мнению специалистов, работа Примакова на посту директора СВР способствовала сохранению и развитию внешней разведки как высокопрофессиональной структуры, обеспечивающей безопасность и защиту интересов России в мире.

Также его заслугой называется создание в структуре СВР пресс-бюро, благодаря работе которого ведомство стало открытым для общества, избавилось от многих мифов, ранее сопровождавших спецслужбу.

Премия СВР, присуждаемая за лучшие художественные произведения об отечественной разведке, была учреждена в январе 2000 года. Ее основная цель – привлечение внимания российской общественности к лучшим работам о разведке, рассказывающим о людях, вошедших в историю России, но бывших мало известных широкой публике из-за специфики работы.

Ежегодно присуждаются три премии авторам лучших работ в области литературы, изобразительного искусства, телевидения и журналистики.

Напомним, Примаков в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.

В 1991-1996 годах занимал пост директора Службы внешней разведки России. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел России, с сентября 1998 года по май 1999 года – премьер-министром.