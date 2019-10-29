Песков рассказал об отношении Путина к Примакову

Президент Владимир Путин был хорошо знаком с Евгением Примаковым и всегда прислушивался к его мнению, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они хорошо знали друг друга с Примаковым, Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнению по международным делам, по внутренним делам и всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной, которые трудно переоценить», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что 29 октября отмечается 90 лет со дня рождения политика, и президент планирует посетить церемонию открытия памятника Евгению Примакову, который будет установлен напротив здания министерства иностранных дел.

Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги.

Примаков в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1991-1996 годах занимал пост директора Службы внешней разведки России. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел России, с сентября 1998 года по май 1999 года – премьер-министром.