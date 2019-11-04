В Белграде открыли бюст Евгения Примакова

В Российском центре науки и культуры «Русский дом в Белграде» состоялось открытие бронзового бюста в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова.

«Мне очень посчастливилось работать под началом Евгения Максимовича, когда он пришел в МИД. Ситуация в бывшей Югославии была сложнейшей областью внешней политики и направлений внешнеполитической и международной жизни», – сказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Примаков всегда выступал за мирное решение кризиса в бывшей Югославии на основании международного права.

В Сербии особенно чтят память Евгения Примакова за его поступок в марте 1999 года, когда он отменил свой визит в США из-за начала бомбардировок НАТО Югославии.

На открытии бюста также присутствовали президент страны Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, вдова Примакова Ирина.

Ранее в день 90-летия Евгения Примакова ему был установлен памятник у здания МИД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, установленный памятник означает, что страна помнит его государственные заслуги.