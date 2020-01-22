Президентом Греции впервые стала женщина

Президентом Греции была избрана Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции – государственного совета.

Таким образом, Грецию впервые возглавила женщина. Голосование проходит в парламенте в среду утром, передает РИА «Новости».

За Сакелларопулу на данный момент проголосовали более 200 депутатов из 300, этого количества голосов достаточно для избрания. Голосование продолжается.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Греция переходит в лагерь противников России.