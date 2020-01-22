В ОСК назвали неэтичными слова оскорбившей журналистов пресс-секретаря завода

Руководство Объединенной судостроительной корпорации считает неэтичными и недопустимыми слова главы группы по связям с общественностью судоремонтного завода «10 СРЗ» Ольги Поповой, грубо отозвавшейся о журналистах мурманского издания «Северпост».

«Мы разберемся в обстоятельствах произошедшего конфликта и примем решение о дальнейших внутренних действиях. В любом случае, считаем подобные неэтичные высказывания в адрес коллег-журналистов недопустимыми», – отметили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В понедельник мурманское издание «Северпост» опубликовало заметку, из которой следовало, что госинспекция труда в Мурманской области привлекла гендиректора судоремонтного завода №10 в городе Полярный Евгения Зудина и его предприятие к административному наказанию. Причиной послужил долг по зарплате в более 16 млн рублей за октябрь 2019 года.

Под постом на странице издания в соцсети «Вконтакте» Ольга Попова оставила эмоциональный комментарий, в котором грубо охарактеризовала журналистов «Северпоста», обвинив их в том, что они «жареную новостюшку хапнули» и начали поднимать свой рейтинг. Также она высказала свое мнение о том, что «таких бойцов «демократии» и свободы слова очень любят спонсировать наши «западные» друзья».

Позже Попова объяснила, что была очень раздосадована появившейся информацией, а также тем, что к представителям завода не обратились за комментарием. Она также написала под своим же постом извинения и отметила, что ей очень стыдно за то, что она не сдержала эмоции.