Мишустин поручил подготовить предложения по уточнению нацпроектов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ.

Соответствующее поручение дано для реализации положений послания президента Владимира Путина парламенту.

«Руководителям федеральных органов исполнительной власти - руководителям национальных проектов (программ) до 20 февраля 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по уточнению соответствующих национальных проектов (программ)», – говорится в перечне поручений на сайте правительства.

Также до 28 февраля следует представить предложения по внесению изменений в государственные программы.

Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит также до 20 февраля представить в кабмин предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров.

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД